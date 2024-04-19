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19 апреля, 13:40

Перепрыгнул через турникет: Правоохранители задержали неадеквата под наркотиками, проникшего в лицей

В Подмосковье задержали мужчину под наркотиками, ворвавшегося в лицей

В подмосковных Люберцах мужчина в наркотическом опьянении ворвался в лицей №12. Как сообщает SHOT, утром 19 апреля он пришёл в учебное заведение, перепрыгнул через турникет и поднялся в класс на третьем этаже.

Задержание неадеквата, ворвавшегося в лицей в Люберцах. Видео © Telegram / Мои Люберцы

Охранники вызвали силовиков, а до их приезда неадеквата пытался задержать учитель физкультуры, но у него не получилось. Прибывшие на место бойцы Росгвардии в итоге скрутили мужчину. При себе у него нашли пакетик с порошком. По некоторой информации, это мог быть отец одного из лицеистов.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области мужчина ввёл годовалому сыну наркотик. После этого малыш потерял сознание, его госпитализировали в реанимационное отделение с отравлением.

Жительницу Челябинской области задержали за попытку передать сыну в колонию наркотики в финиках
Жительницу Челябинской области задержали за попытку передать сыну в колонию наркотики в финиках
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Мои Люберцы

Наталья Исакова
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