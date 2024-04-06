В Ивановской области мужчина ввёл годовалому сыну наркотик

31-летний житель Кинешмы Ивановской области ввёл годовалому сыну наркотическое средство. Об этом сообщает СУ СК России по региону в своём Telegram-канале.

По версии следствия, преступление было совершено в ночь на 5 апреля, мать ребёнка в этот момент находилась на работе. После этого малыш потерял сознание — и его госпитализировали в реанимационное отделение с отравлением.

Известно, что ранее отца ребёнка уже привлекали к уголовной ответственности за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Теперь ему грозит новый срок. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).