В Ивановской области мужчина ввёл годовалому сыну наркотик
31-летний житель Кинешмы Ивановской области ввёл годовалому сыну наркотическое средство. Об этом сообщает СУ СК России по региону в своём Telegram-канале.
По версии следствия, преступление было совершено в ночь на 5 апреля, мать ребёнка в этот момент находилась на работе. После этого малыш потерял сознание — и его госпитализировали в реанимационное отделение с отравлением.
Известно, что ранее отца ребёнка уже привлекали к уголовной ответственности за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Теперь ему грозит новый срок. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).
Ранее Life.ru писал о смерти двухлетнего малыша из Бурятии, который скончался от домашнего лечения парацетамолом. Врачи сделали всё возможное, чтобы спасти его жизнь, однако ребёнок не выжил: у него полностью разрушилась печень. После инцидента медики призвали граждан внимательно читать инструкции к лекарственным препаратам.
ТАСС / Олег Елков