В Москве умер малыш из Бурятии после домашнего лечения парацетамолом
В Москве с поражением печени после парацетамола скончался ребёнок из Бурятии
Организм доставленного в Москву двухлетнего ребёнка из Бурятии, которого родители пытались вылечить от ОРВИ ударной дозой парацетамола, не справился с осложнениями. Как передаёт в телеграм-канале Министерство здравоохранения Республики Бурятия, врачи сделали всё возможное, чтобы спасти его жизнь, однако малыш не выжил.
"Мы глубоко соболезнуем родным и близким. Это тяжёлая утрата для любого родителя", — говорится в сообщении.
Помимо того, медики призвали граждан внимательно читать инструкции к лекарственным препаратам. В то же время представители ведомства посоветовали россиянам не назначать лекарства себе или детям самостоятельно.
Как сообщал Life.ru, медики диагностировали у малыша из Бурятии тяжёлое поражение печени, которое осложнялось кровотечением. Родители сами лечили ребёнка от ОРВИ, однако переборщили с дозировкой парацетамола, после чего пострадавшему потребовалась пересадка органа.
VK / Евгения Лудупова