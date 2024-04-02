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2 апреля, 01:17

В Москве умер малыш из Бурятии после домашнего лечения парацетамолом

В Москве с поражением печени после парацетамола скончался ребёнок из Бурятии

Организм доставленного в Москву двухлетнего ребёнка из Бурятии, которого родители пытались вылечить от ОРВИ ударной дозой парацетамола, не справился с осложнениями. Как передаёт в телеграм-канале Министерство здравоохранения Республики Бурятия, врачи сделали всё возможное, чтобы спасти его жизнь, однако малыш не выжил.

"Мы глубоко соболезнуем родным и близким. Это тяжёлая утрата для любого родителя", — говорится в сообщении.

Помимо того, медики призвали граждан внимательно читать инструкции к лекарственным препаратам. В то же время представители ведомства посоветовали россиянам не назначать лекарства себе или детям самостоятельно.

Педиатр раскрыла опасную дозу парацетамола, убившего печень у малыша из Бурятии
Педиатр раскрыла опасную дозу парацетамола, убившего печень у малыша из Бурятии

Как сообщал Life.ru, медики диагностировали у малыша из Бурятии тяжёлое поражение печени, которое осложнялось кровотечением. Родители сами лечили ребёнка от ОРВИ, однако переборщили с дозировкой парацетамола, после чего пострадавшему потребовалась пересадка органа.

Обложка ©

VK / Евгения Лудупова

Алексей Соловьёв
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