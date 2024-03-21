В Бурятии от передозировки парацетамола у ребёнка полностью разрушилась печень

В Бурятии ребёнок пострадал от передозировки парацетамола. Малыш в возрасте двух лет и девяти месяцев был доставлен санавиацией в Детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ в крайне тяжёлом состоянии в ночь с 19 на 20 марта. В ходе обследования врачи выявили тяжёлое поражение печени, которое осложнялось кровотечением.

"Ребёнок находился в отделении анестезиологии и реанимации ДРКБ, проводилась интенсивная терапия с протезированием жизненных функций. Врачам удалось стабилизировать состояние ребёнка. Проведены экстренные консультации с НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова, рекомендован перевод", — сообщили в группе медучреждения в VK.

Для спасения жизни маленькому пациенту требуется трансплантация органа. Врачи выяснили, что родители самостоятельно лечили ребёнка от ОРВИ парацетамолом, при максимальной дозировке препарата 140 мг/1кг веса малыш принимал 200 мг/1кг.

Малыша из Бурятии, у которого от передозировки парацетамолом разрушилась печень, транспортируют в Москву. Фото © VK / Евгения Лудупова

По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко был выделен спецборт, и 20 марта ребёнка направили в московский НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова, где ему проведут операцию по трансплантации печени. Вместе с малышом полетели и его родители.