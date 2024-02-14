В Колпине двухлетняя девочка получила страшные ожоги, подышав над картошкой
В Колпине в Санкт-Петербурге двухлетняя девочка получила страшные ожоги лица, подышав над картошкой. Мама лечила её от кашля и простуды старым народным способом.
По данным SHOT, женщина сварила картошку и посадила дочку дышать над паром. Малышка обожгла лицо, но храбро терпела. Но после такой ингаляции ребёнку стало намного хуже.
Девочку госпитализировали с ожогами II и III степени (это уже некроз слоёв кожи) — пострадали щека, подбородок, лоб и нос. Полиция проводит проверку.
А ранее Life.ru рассказывал, как кот по кличке Кузя спас 10-летнего школьника от пожара в Москве. В квартире загорелся натяжной потолок и рухнул на диван. Мальчик делал в это время уроки, и только настойчивое мяуканье питомца заставило ребёнка оторваться от учебников.
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