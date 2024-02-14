В Колпине двухлетняя девочка получила страшные ожоги, подышав над картошкой

В Колпине в Санкт-Петербурге двухлетняя девочка получила страшные ожоги лица, подышав над картошкой. Мама лечила её от кашля и простуды старым народным способом.

По данным SHOT, женщина сварила картошку и посадила дочку дышать над паром. Малышка обожгла лицо, но храбро терпела. Но после такой ингаляции ребёнку стало намного хуже.

Девочку госпитализировали с ожогами II и III степени (это уже некроз слоёв кожи) — пострадали щека, подбородок, лоб и нос. Полиция проводит проверку.