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13 февраля, 21:09

Четырёхлетняя девочка не проснулась после стоматологического наркоза в Твери

В Твери четырёхлетняя девочка скончалась после общего наркоза у зубного врача

Шокирующее происшествие случилось недавно в Тверской области, где после посещения стоматолога скончалась четырёхлетняя девочка. Как передаёт региональное управление СКР, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Следователи проводят проверку в клинике, где после лечения зубов под наркозом умерла четырёхлетняя девочка. Видео © t.me / СУ СК по Тверской области

"Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетнего ребёнка (ч. 2 ст. 238 УК РФ)", — сообщили в СК.

По данным следствия, погибшая была 12 февраля у зубного врача, где ей сделали общий наркоз. После этого девочку доставили в больницу, где она и скончалась, не приходя в сознание. Что стало причиной её смерти, теперь предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. Впоследствии прокуратура Тверской области также сообщила о проведении проверки по данному факту.

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Ранее Life.ru писал, что в Москве произошёл пожар в квартире жилого дома на улице Верхние Поля. Как сообщили в столичной прокуратуре, была госпитализирована девочка 2021 года рождения, её трёхлетняя сестра скончалась от отравления угарным газом.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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