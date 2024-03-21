Педиатр раскрыла опасную дозу парацетамола, убившего печень у малыша из Бурятии Педиатр Буданцева: У парацетамола небольшое отличие токсической дозы от лечебной 21 марта, 11:05 У парацетамола небольшое отличие токсической дозы от лечебной. Обложка © Unsplash / James Yarema

Парацетамол считается одним из самых безопасных препаратов, но в то же время лечебную дозу от токсической можно легко перепутать. Об этом в беседе с Life.ru рассказала преподаватель кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач-педиатр Светлана Буданцева, комментируя случай с малышом из Бурятии. От передозировки парацетамола у ребёнка полностью разрушилась печень.

Насколько была превышена суточная доза для ребёнка в Бурятии, трудно сказать, это зависит от его веса и количества приёмов препарата в день. Если допустимая максимальная суточная дозировка — 60 миллиграмм на килограмм, то 100 миллиграмм на килограмм — уже токсическая доза, которая может привести к самому неблагоприятному исходу. Светлана Буданцева Преподаватель кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, врач-педиатр

По словам эксперта, препарат особенно токсичен для печени, поэтому важно учитывать особенности человека, в том числе вес, чтобы не переусердствовать. Врачи редко назначают маленьким детям максимальную дозу, обычно минимальную, а потом корректируют её в зависимости от воздействия. Специалист подчеркнула, что менять самому ничего нельзя — всё должно быть строго под контролем медиков.

"Парацетамол продаётся не менее чем под 50 торговыми наименованиями. У каждого препарата разный процент дозировки, и родители часто в них путаются. Поэтому для детей до трёх лет очень важно давать именно тот препарат парацетамола, который назначил врач, и чётко записать правильное разведение порошка и правильную дозировку в чайных или специальных мерных ложках", — пояснила Буданцева.

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов отметил, что парацетамол опасен в нескольких случаях.

Первое — развитие анафилактического шока у некоторых людей, кровотечения из ЖКТ из-за развития острых эрозий и язв. И гепатотоксическое действие. Это происходит у больных с нарушениями функции, у которых отсутствует фермент CYP2E1, что приводит к увеличению образования гепатотоксического метаболита парацетамола. Александр Умнов Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург

Врач призвал принимать не более четырёх граммов препарата в сутки. По его словам, парацетамол у детей не должен превышать 7,5 миллилитра на одну инфузию.

Как сообщал Life.ru, медики диагностировали у малыша из Бурятии тяжёлое поражение печени, которое осложнялось кровотечением. Родители сами лечили ребёнка от ОРВИ. Мальчика отправили на лечение в Москву, ему требуется пересадка органа.