Двое детей отравились гуманитарным шоколадом с марихуаной в Киеве

Два ребёнка попали в больницу в Киеве с отравлением гуманитарным шоколадом, в котором была марихуана. Как сообщили в Киевской городской детской клинической больнице № 1, дети потеряли сознание.

"Госпитализированы два ребёнка из одной семьи с проявлениями нарушения сознания, с недомоганием, рвотой. Младший ребёнок был госпитализирован в реанимацию. Причиной их состояния был каннабис. Оба ребёнка накануне употребляли гуманитарный шоколад в упаковке без маркировки", — рассказали в пресс-службе больницы.

Ещё один ребёнок попал в больницу в состоянии психомоторного возбуждения с галлюцинациями и рвотой. Юный пациент съел шоколад с псилоцибином. Врачи передали в больницу сведения об отравлении детей.