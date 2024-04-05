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5 апреля, 13:47

Двое детей отравились гуманитарным шоколадом с марихуаной в Киеве

Два ребёнка попали в больницу в Киеве с отравлением гуманитарным шоколадом, в котором была марихуана. Как сообщили в Киевской городской детской клинической больнице № 1, дети потеряли сознание.

"Госпитализированы два ребёнка из одной семьи с проявлениями нарушения сознания, с недомоганием, рвотой. Младший ребёнок был госпитализирован в реанимацию. Причиной их состояния был каннабис. Оба ребёнка накануне употребляли гуманитарный шоколад в упаковке без маркировки", — рассказали в пресс-службе больницы.

Ещё один ребёнок попал в больницу в состоянии психомоторного возбуждения с галлюцинациями и рвотой. Юный пациент съел шоколад с псилоцибином. Врачи передали в больницу сведения об отравлении детей.

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А ранее два ученика потеряли сознание на входе в школу в Балашихе. Перед уроками восьмиклассники выпили по три рюмки водки.

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Shutterstock / FOTODOM

Андрей Бражников
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