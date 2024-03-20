Подростки выпили водку перед уроками и потеряли сознание на входе в школу в Балашихе

Два ученика потеряли сознание на входе в школу в Балашихе. Перед уроками восьмиклассники выпили по три рюмки водки, сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл накануне утром. До класса не дошли два 14-летних друга из СОШ № 33. Они упали прямо на входе в школу. Напуганные учителя вызвали скорую. Школьников экстренно госпитализировали. Одного из парней привести в чувство не смогли и поместили в реанимацию. У обоих подростков диагностировали сильное отравление алкоголем. Теперь родителей школьников проверяют полицейские. Раньше семьи на учёте не состояли.