Подростки выпили водку перед уроками и потеряли сознание на входе в школу в Балашихе
Восьмиклассники потеряли сознание на входе в школу в Балашихе из-за отравления
Два ученика потеряли сознание на входе в школу в Балашихе. Перед уроками восьмиклассники выпили по три рюмки водки, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, инцидент произошёл накануне утром. До класса не дошли два 14-летних друга из СОШ № 33. Они упали прямо на входе в школу. Напуганные учителя вызвали скорую. Школьников экстренно госпитализировали. Одного из парней привести в чувство не смогли и поместили в реанимацию. У обоих подростков диагностировали сильное отравление алкоголем. Теперь родителей школьников проверяют полицейские. Раньше семьи на учёте не состояли.
Ранее сообщалось, что в Москве пьяный 16-летний подросток угнал отцовский автомобиль и почти сразу же попал в ДТП. Виновником аварии оказался юный призёр чемпионата России по картингу. Сам он чудом остался жив.
Unsplash