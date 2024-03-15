Россиянка занялась сексом с одноклассником сына, пока муж был на вахте, и получила срок

Жительницу Азовского района Омской области осудили за совращение 15-летнего одноклассника сына. По данным РИА "Новости", всё произошло в июле 2023 года, когда муж был на вахте.

"Местная 38-летняя жительница соблазнила 15-летнего одноклассника сына. Сначала она вела с ним интимную переписку, потом предложила заняться сексом. Их застала соседка во время соития, они не закрыли дверь в дом. В итоге узнала вся деревня", — отметили правоохранители.

После случившегося возбудили уголовное дело по статьям "Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста" и "Развратные действия". Любвеобильную сибирячку приговорили к полутора годам ограничения свободы — женщине запретили переезжать и менять работу без уведомления, а также посещать массовые мероприятия.