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"Нужна помощь психолога": Мальчик, которого соблазнила учительница из Ленобласти, не ходит в школу

После домогательств педагога 11-летнему школьнику из Ленобласти нужен психолог

6 февраля, 19:18
25-летней учительнице грозит срок за интим-переписку с ребёнком. Фото © Telegram / SHOT

25-летней учительнице грозит срок за интим-переписку с ребёнком. Фото © Telegram / SHOT

В Ленинградской области четвероклассник, к которому приставала его же школьная учительница, отказывается ходить на уроки и будет посещать психолога. Об этом рассказал kp.ru родитель одного из одноклассников пострадавшего мальчика.

"Мальчик, которого учительница соблазняла, не вернулся в школу. Ему сейчас необходима помощь психолога", поделился он.

По словам родителя, сейчас у класса нет постоянного педагога, учителя меняются в зависимости от предмета. При этом чувствуется напряжённая обстановка среди детей и сотрудников школы. Семья пострадавшего ребёнка пока от комментариев отказалась.

Дети отозвались о развратной учительнице из Ленобласти как о "педагоге мечты"
Дети отозвались о развратной учительнице из Ленобласти как о "педагоге мечты"

Напомним, в Ленобласти на 25-летнюю учительницу начальных классов возбудили уголовное дело за приставания к 11-летнему ученику. Педагог оставляла его после уроков, гладила по интимным местам через одежду, целовала в губы, давала потрогать грудь, а также научила обмениваться нюдсами в соцсетях.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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