Российский школьник переспал с учительницей и потребовал с неё миллион за молчание
В Пензе школьник требовал миллион рублей у переспавшей с ним молодой учительницы
Пензенская учительница, совратившая 15-летнего ученика. Обложка © Telegram / SHOT
В Пензе 22-летняя учительница математики несколько раз переспала с 15-летним учеником. Как сообщает SHOT, после этого хитрый школьник потребовал с преподавателя миллион рублей за молчание.
Пензенская учительница, совратившая 15-летнего ученика. Фото © Telegram / SHOT
Всё произошло ещё осенью 2023 года. Сначала Светлана К. позвала парня к себе домой, затем их интимные отношения продолжились в подъезде её дома и в её машине "Лада-Калина". Девушка не подозревала, что такой роман обернётся шантажом. Школьник угрожал уголовным делом и рассказать обо всём родителям, и учительница согласилась на его условия, заявив, что будет платить в рассрочку.
Однако в какой-то момент педагогу это надоело, и она написала заявление в полицию за вымогательство. Когда вскрылись все детали истории, Светлану задержали. На допросе она подчёркивала, что секс был по обоюдному согласию. Против неё возбудили дело по уголовной статье "Развратные действия", девушке грозит до трёх лет тюрьмы.
Ранее Life.ru сообщал, что в Ленобласти на 25-летнюю учительницу начальных классов возбудили уголовное дело за приставания к 11-летнему ученику. Педагог оставляла мальчика после уроков, гладила по интимным местам через одежду, целовала в губы, давала потрогать грудь, а также научила обмениваться нюдсами в соцсетях. Всё раскрылось, когда секс-переписку нашла мать школьника. Учительнице грозит до 20 лет лишения свободы. При этом дети отзываются о ней как о "педагоге мечты".