Российский школьник переспал с учительницей и потребовал с неё миллион за молчание

В Пензе 22-летняя учительница математики несколько раз переспала с 15-летним учеником. Как сообщает SHOT, после этого хитрый школьник потребовал с преподавателя миллион рублей за молчание.

Пензенская учительница, совратившая 15-летнего ученика. Фото © Telegram / SHOT

Всё произошло ещё осенью 2023 года. Сначала Светлана К. позвала парня к себе домой, затем их интимные отношения продолжились в подъезде её дома и в её машине "Лада-Калина". Девушка не подозревала, что такой роман обернётся шантажом. Школьник угрожал уголовным делом и рассказать обо всём родителям, и учительница согласилась на его условия, заявив, что будет платить в рассрочку.