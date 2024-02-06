Челябинец пытался совратить школьника и стал фигурантом уголовного дела
Житель Челябинска задержан по подозрению в попытке растления маленького мальчика в собственном автомобиле. О домогательствах со стороны взрослого 13-летний школьник рассказал родителям, которые незамедлительно обратились в полицию.
"Мужчина предложил ребёнку заработать. Тот согласился и сел в автомобиль. А задержанный начал домогаться его", — рассказал источник Ura.ru в правоохранительных органах.
Оперативно схватить извращенца помогло то, что мальчик запомнил номер его машины. После установления личности преступника выяснилось, что ранее он уже имел проблемы с законом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, челябинцу грозит до 20 лет тюрьмы.
А ранее за секс-переписку с учеником была задержана 25-летняя учительница токсовской школы. По мнению экспертов, обвинённая в домогательствах педагог сама могла ранее пережить насилие.
Shutterstock