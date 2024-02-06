Челябинец пытался совратить школьника и стал фигурантом уголовного дела

Житель Челябинска задержан по подозрению в попытке растления маленького мальчика в собственном автомобиле. О домогательствах со стороны взрослого 13-летний школьник рассказал родителям, которые незамедлительно обратились в полицию.

"Мужчина предложил ребёнку заработать. Тот согласился и сел в автомобиль. А задержанный начал домогаться его", — рассказал источник Ura.ru в правоохранительных органах.