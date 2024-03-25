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"Сборник грязи и личинок": Назван топ-6 продуктов, которые чаще всего приводят к отравлению

Диетолог Войт: Чтобы не отравиться, орехи нужно покупать сырые

25 марта, 12:59
Любой сырой продукт тяжелее усваивается организмом. Обложка © Freepik.com / stockking

Любой сырой продукт тяжелее усваивается организмом. Обложка © Freepik.com / stockking

Одна из самых распространённых проблем современности как у взрослых, так и у детей — пищевое отравление. Когда отравления происходят систематически, это может привести к дисбактериозу из-за малейших отклонений от стандартного питания. Поэтому так важно не есть всё подряд, чтобы потом не пришлось жить на пресной пище постоянно. Какие продукты с большей вероятностью навредят вашему здоровью, Life.ru рассказала диетолог-консультант, эксперт в области здорового питания Кристина Войт.

Чтобы обезопасить себя и родных, в супермаркетах важно оставаться объективным и не сметать с полок продукты со скидкой. Как правило, они просрочены или срок уже завтра. Деформированная упаковка тоже может быть причиной отравления, поскольку больше вероятность, что нарушена герметичность, и продукт до вскрытия может быть испорчен.

Кристина Войт

Диетолог-консультант, эксперт в области здорового питания

Чтобы обезопасить себя и родных, в супермаркетах важно оставаться объективным и не сметать с полок продукты со скидкой. Как правило, они просрочены или срок уже завтра. Деформированная упаковка тоже может быть причиной отравления, поскольку больше вероятность, что нарушена герметичность, и продукт до вскрытия может быть испорчен.
Чтобы обезопасить себя и родных, в супермаркетах важно оставаться объективным и не сметать с полок продукты со скидкой. Как правило, они просрочены или срок уже завтра. Деформированная упаковка тоже может быть причиной отравления, поскольку больше вероятность, что нарушена герметичность, и продукт до вскрытия может быть испорчен.

6 продуктов, которые чаще всего приводят к отравлению

1. Суши/сашими/роллы и блюда из сырого мяса. Не все рестораны следят за порядком на кухне, а ведь для приготовления сырых блюд должен работать целый отдельный "цех". Кроме того, любой сырой продукт тяжелее усваивается организмом, а если он ещё и будет приготовлен в антисанитарии, то отравление вам обеспечено. Особенно диетолог призывает опасаться кафе с огромным меню, где есть всё: пицца, роллы, паста, хинкали и т.п.

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"Иногда там же, где готовятся роллы, нарезаются ростбиф для салата, овощи — и все эти бактерии смешиваются. Самое опасное — это тряпки, которыми протирают нож при нарезке продуктов. Так можно и кишечную палочку унести из кафе. Также огромный вопрос к транспортировке рыбы, пока она ехала в ресторан, и что она "привезла" бактериального по дороге", — добавила Войт.

2. Кисломолочная продукция. Неправильное хранение, транспортировка, повреждение упаковки могут привести к порче продукта ещё на полке магазина. Диетолог призывает внимательно проверять срок годности и хранить продукты в соответствующих условиях.

3. Зелень/травы. Удивительно для многих, но часто причинами отравления становятся руккола, петрушка, укроп или иная зелень. Всё дело в том, что часто её не моют должным образом. Любые травы нужно замочить в воде, несколько раз промыть, после чего просушить. Тогда вы увидите, сколько личинок, червячков и грязи содержит этот ингредиент салатов.

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4. Покупные соусы. По словам Войт, отравление соусами может произойти из-за переизбытка в этом продукте искусственных сахаров и химических добавок. Также не исключена аллергическая реакция.

5. Орехи. По мнению диетолога, это сборник грязи и личинок. Ваше здоровье могут подорвать сальмонеллы, бактерии группы кишечной палочки и плесени. Чтобы не отравиться, орехи нужно покупать сырые — не солёные или жареные, замачивать и промывать их, потом можно просушить в духовке при 120–130 градусах (так сохранится польза).

6. Грибы. Это сложный для усвоения растительный белок, который без тщательной обработки и купленный с рук может привести к серьёзному отравлению. Вдвойне стоит опасаться консервированных грибов, если вы не уверены в их происхождении.

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Кстати, ранее учёные из Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) изобрели пищевую экоплёнку, которая сигнализирует о порче продуктов: она способна менять цвет в зависимости от свежести продукта внутри. По словам учёных, новое изобретение поможет увеличить срок хранения товаров на несколько дней.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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