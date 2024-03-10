В Танзании девять человек умерли и ещё 78 госпитализированы из-за отравления мясом черепахи

Девять человек скончались и ещё 78 остаются в больницах из-за отравления мясом морской черепахи в Танзании, пишет AP со ссылкой на заявления властей. Указывается, что все они — жители острова Пемба.

Среди погибших — восемь детей и один взрослый. По словам местного врача Хаджи Бакари, лабораторные анализы подтвердили, что все пострадавшие ели именно мясо черепахи — местный деликатес. Его употребление может вызвать смерть от хелонитоксизма — разновидности пищевого отравления.