В Танзании девять человек умерли и ещё 78 госпитализированы из-за отравления мясом черепахи
AP: В Танзании девять человек умерли из-за употребления мяса морской черепахи
Девять человек скончались и ещё 78 остаются в больницах из-за отравления мясом морской черепахи в Танзании, пишет AP со ссылкой на заявления властей. Указывается, что все они — жители острова Пемба.
Среди погибших — восемь детей и один взрослый. По словам местного врача Хаджи Бакари, лабораторные анализы подтвердили, что все пострадавшие ели именно мясо черепахи — местный деликатес. Его употребление может вызвать смерть от хелонитоксизма — разновидности пищевого отравления.
Ранее, в декабре 2023 года, на Танзанию обрушились сильнейшие наводнения. Стихия унесла жизни как минимум 47 человек, ещё десятки пропали без вести.
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