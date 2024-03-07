Оливье с тухлым майонезом и кислая подлива к мясу отравили 11 юных боксёров в Пензе На турнире по боксу в Пензе отравились 11 подростков 7 марта, 07:53 Оливье. Обложка © freepik/timolina

Массовое отравление произошло на первенстве по боксу в Пензе. 11 подростков 15–16 лет госпитализировали из гостиницы, где они остановились на время соревнований. По данным SHOT Проверки, причиной недомогания детей могли стать салат оливье с тухлым майонезом и кислая подлива к мясу.

Накануне отравления юные спортсмены ужинали оливье и мясом с подливой в гостиничном комплексе "Вавеллит". У них было ощущение, что салат заправили протухшим майонезом, подлива к мясу тоже была странной. Через пару часов после еды многим стало плохо, в итоге 11 боксёров забрали в больницу с подозрением на кишечную инфекцию. Сейчас парни чувствуют себя уже намного лучше, однако с первенства их всё же сняли по состоянию здоровья.

В Федерации бокса Пензы нам заявили, что спортсменов забрали в больницу с ротовирусной инфекцией. Сейчас столовую и всех поваров проверяют, а соревнования продолжаются в штатном режиме.

А ранее в Самарской области госпитализировали четверых детей, которые получили отравление хлором, искупавшись в бассейне на базе отдыха. Правоохранители завели уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Авторы Александра Вишнякова