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4 марта, 07:30

Годовалая девочка отравилась насваем и попала в реанимацию в Петербурге

В Шушарах в Санкт-Петербурге 11-месячную девочку госпитализировали в реанимацию с отравлением. Малышка нашла пакетик с насваем и попробовала вещество, пока родители не видели, пишет "Mash на Мойке".

По информации телеграм-канала, девочка находится в тяжёлом состоянии. Медики выявили у неё гастроэнтерит. В отношении невнимательных родителей уже составили протоколы за неисполнение прямых обязанностей по воспитанию, а также за нарушение миграционного законодательства.

СК: Под Калининградом 23 школьника отравились токсичным веществом
СК: Под Калининградом 23 школьника отравились токсичным веществом

А ранее Life.ru рассказывал, что в Москве школьник поймал галлюцинации и попал в психбольницу после того, как попарил самодельную жидкость для вейпа и запил её энергетиком. Медики обнаружили в организме ребёнка альфа-ПВП — синтетический психостимулятор, вызывающий сильную наркотическую зависимость.

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Дарья Нарыкова
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