Годовалая девочка отравилась насваем и попала в реанимацию в Петербурге

В Шушарах в Санкт-Петербурге 11-месячную девочку госпитализировали в реанимацию с отравлением. Малышка нашла пакетик с насваем и попробовала вещество, пока родители не видели, пишет "Mash на Мойке".

По информации телеграм-канала, девочка находится в тяжёлом состоянии. Медики выявили у неё гастроэнтерит. В отношении невнимательных родителей уже составили протоколы за неисполнение прямых обязанностей по воспитанию, а также за нарушение миграционного законодательства.