"Говорил с пустотой": В Москве школьник словил галлюцинации после коктейля из вейпа и энергетика

В Москве школьник поймал галлюцинации и попал в психбольницу после того, как попарил самодельную жидкость для вейпа и запил её энергетиком. Медики обнаружили в организме ребёнка сильнейший наркотик. Как сообщает SHOT, перед госпитализацией пятиклассник чуть не свёл счёты с жизнью, но его спасли родители.

По информации телеграм-канала, 12-летний мальчик, проживающий в районе Гольяново, отпросился у мамы на ночёвку к другу в Орехово-Борисово. Женщина рассказала, что сын вернулся домой через сутки со стеклянными глазами и в невменяемом состоянии. Парень заметно нервничал, постоянно дёргался, резко перемещался по квартире, а на губе у него вообще был ожог. После того как семья стала интересоваться, в чём дело, мальчик закричал, выбежал раздетый на балкон и начал угрожать, что покончит с собой. К счастью, родители успели спасти сына, однако сразу после этого у него начались галлюцинации: школьник стал разговаривать с пустотой и пытался доказать, что видит кого-то.

Родные вызвали скорую помощь, мальчика госпитализировали. Медики выявили у него в организме альфа-ПВП — синтетический психостимулятор, который вызывает наркотическую зависимость. Специалисты смогли стабилизировать состояние ребёнка. Когда школьник пришёл в себя, то рассказал, что не был на ночёвке у друга. Парень ходил в гости к малознакомому 14-летнему подростку, а тот угостил его жидкостью для вейпа. Ребята курили электронки и пили энергетики, после чего пострадавшему становилось всё хуже и хуже. В настоящее время несовершеннолетний находится в детском центре психического здоровья.