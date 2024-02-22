Дети массово отравились хлором после купания в бассейне отеля под Самарой

В Самарской области госпитализировали четверых детей, которые получили отравление хлором, искупавшись в бассейне на базе отдыха. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Как стало известно телеграм-каналу, в больницу в срочном порядке были доставлены шесть пострадавших в возрасте от четырёх до одиннадцати лет. Дети надышались парами хлора, который находился в воде бассейна на базе отдыха "Маяк". По предварительной информации, один из пострадавших сейчас в тяжёлом состоянии. Двоих отпустили лечиться амбулаторно после осмотра и оказания необходимой помощи.