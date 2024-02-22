Дети массово отравились хлором после купания в бассейне отеля под Самарой
SHOT ПРОВЕРКА: Четверо детей госпитализированы с отравлением хлором под Самарой
Бассейн базы отдыха "Маяк", где дети отравились хлором. Обложка © t.me / SHOT ПРОВЕРКА
В Самарской области госпитализировали четверых детей, которые получили отравление хлором, искупавшись в бассейне на базе отдыха. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Как стало известно телеграм-каналу, в больницу в срочном порядке были доставлены шесть пострадавших в возрасте от четырёх до одиннадцати лет. Дети надышались парами хлора, который находился в воде бассейна на базе отдыха "Маяк". По предварительной информации, один из пострадавших сейчас в тяжёлом состоянии. Двоих отпустили лечиться амбулаторно после осмотра и оказания необходимой помощи.
Отель продолжает работу, но сам бассейн закрыт, на месте происшествия работают сотрудники следствия. Правоохранители завели уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Обвиняемым грозит до двух лет лишения свободы в колонии.
Ранее Life.ru рассказывал о массовом отравлении токсичным веществом в Калининградской области — тогда в больницу были доставлены 23 школьника, пожаловавшихся на резкое ухудшение самочувствия после школьной линейки. Позже стало известно, что причиной, вероятнее всего, стала избыточная обработка антисептиком.