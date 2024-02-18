Сыр чеддер стал причиной массового отравления среди американцев В США десять человек отравились сыром чеддер популярной марки Raw Farm 18 февраля, 19:16 Вспышка кишечной инфекции из-за сыра чеддер в США. Обложка © Shutterstock

В США не менее десяти человек отравились сыром чеддер торговой марки Raw Farm, врачи диагностировали у них кишечную инфекцию. О случившемся пишет американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

"В четырёх штатах заболели десять человек. Не ешьте сыр чеддер марки Raw Farm. Выбросите его или верните в магазин", — говорится в сообщении ведомства в соцсети Х.

Отравления зафиксированы в Калифорнии, Колорадо, Техасе и Юте, уточняет издание NPR. Четверо пострадавших госпитализированы, один из них находится в тяжёлом состоянии из-за угрозы развития почечной недостаточности. Предполагается, что отравившихся может быть больше, поэтому американцев просят вызывать врача при появлении рвоты, боли в животе и диареи.

Компания Raw Farm находится в Калифорнии, но продукция поставляется во многие штаты. Сейчас организацию проверяют на предмет соблюдения санитарных норм. Товары, поступившие в магазины, могут быть изъяты.

Ранее Life.ru рассказывал о том, как в посёлке Большаково Славского района Калининградской области 23 школьника отравились неизвестным токсичным веществом. Дети стали жаловаться на плохое самочувствие после утренней линейки. Начата проверка.

Авторы Татьяна Миссуми