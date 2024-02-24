Врач раскрыл мозговую симптоматику при отравлении, которая предшествует беде

Зачастую в случае отравления люди пренебрегают обращением к врачу, однако такая беспечность может привести к плачевным последствиям. О признаках, по которым можно понять, что человеку при отравлении требуется медицинская помощь, рассказал терапевт Андрей Звонков.

Головокружение, тошнота, озноб, потемнение в глазах, неустойчивая походка, нарушение пальценосовой пробы (когда пациент не может с закрытыми глазами дотронуться пальцем до носа) говорят о том, что следует обратиться для осмотра к медикам. Врачи называют это мозговой симптоматикой.

"Всё, что касается реакции головного мозга, мы не знаем на что. Это может быть отравление, а может быть резкое падение давления, опухоль в мозгу стала давить и прочее. Сам человек вряд ли может разобраться в ситуации и принять правильное решение: он болен, у него уже нарушена определённая адекватность в оценке происходящего", — отмечает Звонков в беседе с радио Sputnik.

Он призывает не медлить с обращением к врачу и в том случае, если мозговая симптоматика проявляется уже после сигналов о расстройстве пищеварения. Если имеется связь с едой, сначала появится брюшная патология, а потом уже мозговая. Врачи всегда работают исходя из тяжести состояния, подразумевая, что это может быть что-то весьма серьёзное, как отравление грибами или ботулизм. До выяснения точной причины отравления специалисты держат в голове то, что это может привести к смерти пациента.

В случае отсутствия мозговой симптоматики следует обращаться к врачу, если после отравления у человека упало артериальное давление, а также замедлился или участился сердечный ритм. Также незамедлительно нужно вызвать доктора, если признаки интоксикации возникли у ребёнка, поскольку из-за низкой массы тела дети очень восприимчивы к токсинам. Если мозговая симптоматика появляется у ребёнка, его начинает тошнить, он становится вялым, засыпает, у него высокая или, что ещё хуже, низкая температура, его необходимо немедленно завернуть в одеяло и вместе с ним пулей примчаться в ближайшую больницу.