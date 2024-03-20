Российские учёные придумали умную плёнку, чтобы сохранять свежесть продуктов
Учёные ЮУрГУ создали умную плёнку для хранения пищевых продуктов
Мясо птицы в плёнке. Обложка © ЮУрГУ
Учёные из Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) изобрели пищевую экоплёнку, которая сигнализирует о порче продуктов.
Хлеб в плёнке. Фото © ЮУрГУ
Плёнка способна менять цвет в зависимости от свежести продукта внутри. По словам учёных, новое изобретение поможет увеличить срок хранения товаров на несколько дней. В частности, изобретение уже опробовали на черешне и помидорах черри. Результаты опыта учёные представили в научном журнале Sustainability. В результате эксперимента выяснилось, что плоды усохли меньше и дольше сохранили свежесть. Кроме того, отмечается, что новая пищевая экоплёнка полностью биоразлагаемая.
А ранее Life.ru писал, что на Кубани учёные создали стадо коров, дающих легкоусвояемое молоко. Специалисты также предложили несложную тест-систему, с помощью которой можно определить генотип животного.