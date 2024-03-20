Российские учёные придумали умную плёнку, чтобы сохранять свежесть продуктов

Плёнка способна менять цвет в зависимости от свежести продукта внутри. По словам учёных, новое изобретение поможет увеличить срок хранения товаров на несколько дней. В частности, изобретение уже опробовали на черешне и помидорах черри. Результаты опыта учёные представили в научном журнале Sustainability. В результате эксперимента выяснилось, что плоды усохли меньше и дольше сохранили свежесть. Кроме того, отмечается, что новая пищевая экоплёнка полностью биоразлагаемая.