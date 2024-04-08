Жительницу Челябинской области задержали за попытку передать сыну в колонию наркотики в финиках
Челябинка пыталась передать наркотики сыну в колонию в финиках
Жительница Челябинской области пыталась передать метадон сыну, отбывающему срок в колонии. Как сообщили в пресс-службе регионального главка ФСИН, "мать года" придумала для сильнодействующего вещества оригинальную маскировку — финики.
"Свёрток был тщательно спрятан в сладких плодах финиковой пальмы. Как показала проведённая экспертиза, обнаруженное и изъятое наркотическое вещество — метадон общей массой 0,14 грамма", — рассказали в ведомстве Ura.ru.
Однако сотрудники колонии нашли запрещёнку во время досмотра и тут же задержали женщину. Она утверждает, что не знала о содержимом фруктов. К слову, её сын — рецидивист, который сидит за распространение наркотиков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Челябинке может грозить до 20 лет лишения свободы.
Те самые "метадоновые" финики. Фото © Ura.ru / Пресс-служба ГУ ФСИН по Челябинской области
Ранее сотрудники колонии № 4 в Ивановской области поймали настоящего кота-наркокурьера, который пытался пронести на территорию сразу два вида запрещённых веществ — мефедрон и метадон. Они находились в самодельном ошейнике.
Shutterstock / FOTODOM