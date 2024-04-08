Жительницу Челябинской области задержали за попытку передать сыну в колонию наркотики в финиках

Однако сотрудники колонии нашли запрещёнку во время досмотра и тут же задержали женщину. Она утверждает, что не знала о содержимом фруктов. К слову, её сын — рецидивист, который сидит за распространение наркотиков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Челябинке может грозить до 20 лет лишения свободы.