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8 апреля, 14:45

Жительницу Челябинской области задержали за попытку передать сыну в колонию наркотики в финиках

Челябинка пыталась передать наркотики сыну в колонию в финиках

Жительница Челябинской области пыталась передать метадон сыну, отбывающему срок в колонии. Как сообщили в пресс-службе регионального главка ФСИН, "мать года" придумала для сильнодействующего вещества оригинальную маскировку — финики.

"Свёрток был тщательно спрятан в сладких плодах финиковой пальмы. Как показала проведённая экспертиза, обнаруженное и изъятое наркотическое вещество — метадон общей массой 0,14 грамма", — рассказали в ведомстве Ura.ru.

Однако сотрудники колонии нашли запрещёнку во время досмотра и тут же задержали женщину. Она утверждает, что не знала о содержимом фруктов. К слову, её сын — рецидивист, который сидит за распространение наркотиков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Челябинке может грозить до 20 лет лишения свободы.

Те самые "метадоновые" финики. Фото © Ura.ru / Пресс-служба ГУ ФСИН по Челябинской области

Те самые "метадоновые" финики. Фото © Ura.ru / Пресс-служба ГУ ФСИН по Челябинской области

В Ивановской области мужчина ввёл годовалому сыну наркотик
В Ивановской области мужчина ввёл годовалому сыну наркотик

Ранее сотрудники колонии № 4 в Ивановской области поймали настоящего кота-наркокурьера, который пытался пронести на территорию сразу два вида запрещённых веществ — мефедрон и метадон. Они находились в самодельном ошейнике.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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