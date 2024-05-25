Стали известны новые детали нейтрализации рецидивиста, стрелявшего в полицейских в Петербурге
Хинштейн: Рецидивист в Петербурге умер спустя 30–40 минут после начала операции
Дом, где жил преступник, открывший огонь по правоохранителям в Петербурге. Обложка © Telegram / ЧП / Санкт-Петербург
Мужчина, который стрелял по полицейским в Санкт-Петербурге, а затем забаррикадировался в квартире, скончался спустя 30–40 минут после проведения операции. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Он отметил, что злоумышленник не был застрелен, а, вероятнее всего, получил тяжёлые контузии во время штурма его квартиры.
"Рецидивист, нейтрализованный сегодня в ходе штурма квартиры в Санкт-Петербурге, скончался через 30–40 минут после проведения операции. Он не был застрелен... а, вероятнее всего, получил тяжёлые контузии", — написал парламентарий в телеграм-канале.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники СК и прокуратуры. По данным Хинштейна, в квартире стрелка найдены два обреза и два пистолета.
Напомним, в Невском районе Северной столицы произошла стрельба. Вероятным стрелком является 59-летний рецидивист. Ранее мужчина был судим по статьям о незаконном владении оружием, побоях и угрозе убийством. Как только полицейские приехали на место вызова, злоумышленник открыл стрельбу и забаррикадировался в квартире. Силовики вели переговоры со злоумышленником несколько часов, но они не дали результата. В ходе задержания мужчина оказал вооружённое сопротивление, из-за чего был нейтрализован.