Стали известны новые детали нейтрализации рецидивиста, стрелявшего в полицейских в Петербурге

Мужчина, который стрелял по полицейским в Санкт-Петербурге, а затем забаррикадировался в квартире, скончался спустя 30–40 минут после проведения операции. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Он отметил, что злоумышленник не был застрелен, а, вероятнее всего, получил тяжёлые контузии во время штурма его квартиры.

"Рецидивист, нейтрализованный сегодня в ходе штурма квартиры в Санкт-Петербурге, скончался через 30–40 минут после проведения операции. Он не был застрелен... а, вероятнее всего, получил тяжёлые контузии", — написал парламентарий в телеграм-канале.