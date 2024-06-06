Устроивший стрельбу в Бибиреве объяснил поступок пьянством, птицами и бездельем

50-летнего Александра Ш., устроившего стрельбу в столичном районе Бибирево, отправили в СИЗО на два месяца. Такое решение принял Бутырский районный суд Москвы. Дело находится на контроле столичной прокуратуры.

Мужчина заявил, что выпил лишнего и не мог уснуть, потому что ему якобы мешали птицы за окном. Он вспомнил о ружье, которое лежало "пять месяцев без дела", и стал стрелять, в результате чего пострадали два человека. Вину он признал.