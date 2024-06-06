Устроивший стрельбу в Бибиреве объяснил поступок пьянством, птицами и бездельем
Суд отправил в СИЗО на два месяца устроившего стрельбу в Бибиреве
50-летнего Александра Ш., устроившего стрельбу в столичном районе Бибирево, отправили в СИЗО на два месяца. Такое решение принял Бутырский районный суд Москвы. Дело находится на контроле столичной прокуратуры.
Александр Ш., устроивший стрельбу в столичном районе Бибирево, в суде. Видео © SHOT
Мужчина заявил, что выпил лишнего и не мог уснуть, потому что ему якобы мешали птицы за окном. Он вспомнил о ружье, которое лежало "пять месяцев без дела", и стал стрелять, в результате чего пострадали два человека. Вину он признал.
"С учётом позиции Бутырской межрайонной прокуратуры суд заключил обвиняемого под стражу до 4 августа 2024 года", — сообщили в столичной прокуратуре.
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