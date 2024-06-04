Москвич открыл стрельбу из пневматики по прохожим в Бибирево
Неизвестный открыл стрельбу из окна многоэтажки в Москве, ранены двое
В Москве неизвестный открыл стрельбу из окна многоэтажки на Костромской улице в районе Бибирево, в результате чего ранения получили мужчина и женщина. Об этом рассказали в SHOT.
О тяжести их травм не сообщается. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. На место прибыли сотрудники полиции, личность преступника и его мотивы выясняются. На публикуемых кадрах видно, что оцеплена часть улицы. В столичной прокуратуре подтвердили случившееся.
В Москве неизвестный выстрелил из окна дома. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
"По предварительным данным, в результате выстрелов предположительно из пневматического оружия из окна квартиры жилого дома двум прохожим — мужчине и женщине потребовалась медицинская помощь", — говорится в заявлении.
Также выстрелы были в сторону общественного транспорта. Прокуратура взяла на контроль ход расследования.
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