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Регион
2 июня, 19:16

В Питтсбурге два человека погибли и ещё семь ранены при стрельбе в баре

В одном из баров пригорода Питтсбурга (штат Пенсильвания, США) случилась стрельба, в результате которой минимум два человека погибли и семь пострадали. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на полицию.

Примерно в 03:00 по местному времени тела мужчины и женщины были обнаружены в помещении. Состояние одного раненого медики назвали критическим. По предварительным данным, перестрелка возникла из-за ссоры.

Вооружённый до зубов неадекват стал стрелять с балкона в алкогольном психозе
Вооружённый до зубов неадекват стал стрелять с балкона в алкогольном психозе

Ранее Life.ru рассказывал, что в Германии неизвестный открыл стрельбу в парикмахерской и жилом доме. Преступник мог действовать не один.

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Shutterstock / FOTODOM / PhotosbyAndy

Николай Рюмин
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