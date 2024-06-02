В Питтсбурге два человека погибли и ещё семь ранены при стрельбе в баре

В одном из баров пригорода Питтсбурга (штат Пенсильвания, США) случилась стрельба, в результате которой минимум два человека погибли и семь пострадали. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на полицию.

Примерно в 03:00 по местному времени тела мужчины и женщины были обнаружены в помещении. Состояние одного раненого медики назвали критическим. По предварительным данным, перестрелка возникла из-за ссоры.