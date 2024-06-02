В Питтсбурге два человека погибли и ещё семь ранены при стрельбе в баре
В одном из баров пригорода Питтсбурга (штат Пенсильвания, США) случилась стрельба, в результате которой минимум два человека погибли и семь пострадали. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на полицию.
Примерно в 03:00 по местному времени тела мужчины и женщины были обнаружены в помещении. Состояние одного раненого медики назвали критическим. По предварительным данным, перестрелка возникла из-за ссоры.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Германии неизвестный открыл стрельбу в парикмахерской и жилом доме. Преступник мог действовать не один.
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