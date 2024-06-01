Неизвестный открыл стрельбу в парикмахерской и жилом доме в Германии, пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали при стрельбе в парикмахерской и жилом доме в немецком Хагене, пишет DPA со ссылкой на полицию. Предполагаемому виновнику удалось скрыться, его личность неизвестна.

Правоохранители не исключают, что стрелок мог действовать не один. На данный момент полиция считает, что речь идёт о бытовом конфликте. При этом парикмахерская и жилой дом, где раздались выстрелы, находятся друг от друга в 10 минутах ходьбы.