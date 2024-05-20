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Регион
19 мая, 21:15

В США неизвестный открыл стрельбу в университете перед выпускным

В Миссури не менее двух человек пострадали при стрельбе перед выпускным

В университете штата Миссури произошла стрельба перед выпускным. Как передаёт channel3now, в результате случившегося пострадали не менее двух человек.

Стрельба перед выпускным в университете штата Миссури. Видео © Х / Insider Paper

"Два человека получили ранения: один в ногу, другой в живот. Запрошены две машины скорой помощи", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что по крайней мере один человек задержан. На опубликованных в Сети видеозаписях можно увидеть обстановку внутри здания, где должна была состояться церемония вручения дипломов. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Два человека стали жертвами "кровавой" вечеринки в США, более 10 ранены
Два человека стали жертвами "кровавой" вечеринки в США, более 10 ранены

Ранее в США при стрельбе погиб ребёнок и ещё восемь человек пострадали. Трагедия произошла в Чикаго.

Обложка ©

Х / Insider Paper

Алексей Соловьёв
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