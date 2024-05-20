В США неизвестный открыл стрельбу в университете перед выпускным

В университете штата Миссури произошла стрельба перед выпускным. Как передаёт channel3now, в результате случившегося пострадали не менее двух человек.

Стрельба перед выпускным в университете штата Миссури. Видео © Х / Insider Paper

"Два человека получили ранения: один в ногу, другой в живот. Запрошены две машины скорой помощи", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что по крайней мере один человек задержан. На опубликованных в Сети видеозаписях можно увидеть обстановку внутри здания, где должна была состояться церемония вручения дипломов. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.