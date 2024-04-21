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21 апреля, 04:56

Два человека стали жертвами "кровавой" вечеринки в США, более 10 ранены

При стрельбе на вечеринке в Мемфисе погибли как минимум двое, ещё 14 пострадали

Не менее двух человек погибли при стрельбе на вечеринке в американском городе Мемфисе, расположенном в штате Теннесси. Как передаёт местная полиция в социальных сетях, ещё 14 пострадали.

Стрельба в Теннесси, где погибли два человека. Видео © Х / Collin Rugg

Стражи правопорядка сообщают, что инцидент, видеозапись которого быстро распространилась в Интернете, произошёл на уличной вечеринке, где находились от 200 до 300 человек. Полиция получила сообщение о происходящей там стрельбе около семи часов вечера по местному времени (около трёх ночи по московскому).

В результате полицейские обнаружили на месте происшествия двух погибших мужчин. Также там было много людей с огнестрельными ранениями — не менее 14 человек.

Ребёнок погиб и ещё восемь человек ранены в результате стрельбы в США
Ребёнок погиб и ещё восемь человек ранены в результате стрельбы в США

Ранее Life.ru писал о другом похожем случае, произошедшем недавно в США. Местные СМИ сообщали, что одна женщина погибла и ещё 11 человек пострадали во время массовой стрельбы в Новом Орлеане.

Обложка ©

Х / Collin Rugg

Алексей Соловьёв
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