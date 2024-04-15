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15 апреля, 14:40

Женщина погибла и ещё 11 человек ранены в результате массовой стрельбы в Новом Орлеане

Axios: В Новом Орлеане при стрельбе погибла женщина, ещё 11 человек пострадали

Обстановка у клуба в Новом Орлеане, где произошла стрельба. Обложка © X / AnumWDSU

Обстановка у клуба в Новом Орлеане, где произошла стрельба. Обложка © X / AnumWDSU

Одна женщина погибла и ещё 11 человек пострадали во время массовой стрельбы в Новом Орлеане в США. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на местную полицию.

Разбитое стекло авто после стрельбы в Новом Орлеане. Фото © X / AnumWDSU

Разбитое стекло авто после стрельбы в Новом Орлеане. Фото © X / AnumWDSU

"Одна женщина была убита и 11 человек получили ранения в массовой стрельбе поздно [ночью] в воскресенье в районе Вэрхаус [в Новом Орлеане]", — указано в сообщении.

По информации издания, некоторые пострадавшие добрались до больницы самостоятельно. Однако точное количество стрелявших до сих пор неизвестно. Власти Нового Орлеана пока не говорят о возможных мотивах подозреваемых.

Телеканал Fox8 уточняет, что стрельба произошла возле ночного клуба.

Один человек ранен в результате стрельбы в ТЦ в Турции
Один человек ранен в результате стрельбы в ТЦ в Турции

А ранее Life.ru рассказывал, что в Чикаго в США произошла стрельба, в результате которой погибла семилетняя девочка. Всего было произведено около 18 выстрелов, ранены оказались ещё восемь человек.

Дарья Нарыкова
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