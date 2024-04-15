Женщина погибла и ещё 11 человек ранены в результате массовой стрельбы в Новом Орлеане
Axios: В Новом Орлеане при стрельбе погибла женщина, ещё 11 человек пострадали
Обстановка у клуба в Новом Орлеане, где произошла стрельба. Обложка © X / AnumWDSU
Одна женщина погибла и ещё 11 человек пострадали во время массовой стрельбы в Новом Орлеане в США. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на местную полицию.
Разбитое стекло авто после стрельбы в Новом Орлеане. Фото © X / AnumWDSU
"Одна женщина была убита и 11 человек получили ранения в массовой стрельбе поздно [ночью] в воскресенье в районе Вэрхаус [в Новом Орлеане]", — указано в сообщении.
По информации издания, некоторые пострадавшие добрались до больницы самостоятельно. Однако точное количество стрелявших до сих пор неизвестно. Власти Нового Орлеана пока не говорят о возможных мотивах подозреваемых.
Телеканал Fox8 уточняет, что стрельба произошла возле ночного клуба.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Чикаго в США произошла стрельба, в результате которой погибла семилетняя девочка. Всего было произведено около 18 выстрелов, ранены оказались ещё восемь человек.