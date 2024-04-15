Женщина погибла и ещё 11 человек ранены в результате массовой стрельбы в Новом Орлеане

Одна женщина погибла и ещё 11 человек пострадали во время массовой стрельбы в Новом Орлеане в США. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на местную полицию.

Разбитое стекло авто после стрельбы в Новом Орлеане. Фото © X / AnumWDSU

"Одна женщина была убита и 11 человек получили ранения в массовой стрельбе поздно [ночью] в воскресенье в районе Вэрхаус [в Новом Орлеане]", — указано в сообщении.

По информации издания, некоторые пострадавшие добрались до больницы самостоятельно. Однако точное количество стрелявших до сих пор неизвестно. Власти Нового Орлеана пока не говорят о возможных мотивах подозреваемых.

Телеканал Fox8 уточняет, что стрельба произошла возле ночного клуба.