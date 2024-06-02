Двое мертвы, трое ранены: Вечеринка друзей в Петербурге закончилась трагедией
"Mash на Мойке": В Зеленогорске парень зарезал возлюбленную и напал на друзей
В Зеленогорске (Курортный район Санкт-Петербурга) молодой человек на даче жестоко зарезал собственную девушку, ранил трёх друзей, а после покончил с собой. Подробности инцидента, который произошёл ранним утром 2 июня, сообщает "Mash на Мойке".
По данным телеграм-канала, компания арендовала дачный домик недалеко от Санкт-Петербурга, где планировала весело провести время. Однако вечеринка обернулась настоящей трагедией. Под утро один из парней набросился с ножом на возлюбленную и зарезал её. От его действий пострадали ещё три человека, один из них сейчас находится в реанимации. После этого неадекват решил свести счёты с жизнью. В настоящее время в произошедшем разбираются правоохранительные органы. По некоторым данным, убийца был под наркотиками.
Ранее Life.ru писал, что под Ивановом мужчина получил от бывшей жены букетом по лицу и 10 раз ударил её ножом. Также он напал на экс-тёщу. Обе женщины, к счастью, выжили.
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