Двое мертвы, трое ранены: Вечеринка друзей в Петербурге закончилась трагедией

По данным телеграм-канала, компания арендовала дачный домик недалеко от Санкт-Петербурга, где планировала весело провести время. Однако вечеринка обернулась настоящей трагедией. Под утро один из парней набросился с ножом на возлюбленную и зарезал её. От его действий пострадали ещё три человека, один из них сейчас находится в реанимации. После этого неадекват решил свести счёты с жизнью. В настоящее время в произошедшем разбираются правоохранительные органы. По некоторым данным, убийца был под наркотиками.