Под Ивановом мужчина получил от бывшей жены букетом по лицу и 10 раз ударил её ножом
В Ивановской области СК возбудил дело мужчины, напавшего с ножом на бывшую жену
В Ивановской области мужчина ранил ножом свою бывшую супругу и её мать и порезался сам. СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц, сообщается в телеграм-канале ведомства.
"По версии следствия, днём 25 мая 2024 года на улице города Фурманова обвиняемый, умышленно, с целью причинения смерти, нанёс бывшей супруге и её матери множественные колото-резаные раны в области шеи, рук и спины", — говорится в сообщении.
Пострадавшие госпитализированы. Следствие ходатайствует об аресте злоумышленника.
Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону, нападавший также нанёс увечья себе. Он находится в больнице под наблюдением полицейских. IvanovoNews пишет, что бывшая жена мужчины получила десять ударов ножом, а его экс-тёща — пять. Также, по данным издания, около двух месяцев назад пострадавшая написала на бывшего избранника заявление в полицию, обвинив его в нанесении побоев и угрозах убийством. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Сегодня он попытался помириться с экс-супругой на улице и встал перед ней на колени, подарив цветы. В ответ женщина ударила его букетом по лицу. Тогда отвергнутый достал нож и накинулся на неё, а затем и на её мать, которая попыталась ему помешать. Обе женщины госпитализированы в тяжёлом состоянии.
Ранее Life.ru писал, что суд арестовал мужчину, зарезавшего свою жену в загсе в Иркутской области. "Кровавый Ромео" назвал мотивом убийства любовь.
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