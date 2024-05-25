Под Ивановом мужчина получил от бывшей жены букетом по лицу и 10 раз ударил её ножом

Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону, нападавший также нанёс увечья себе. Он находится в больнице под наблюдением полицейских. IvanovoNews пишет, что бывшая жена мужчины получила десять ударов ножом, а его экс-тёща — пять. Также, по данным издания, около двух месяцев назад пострадавшая написала на бывшего избранника заявление в полицию, обвинив его в нанесении побоев и угрозах убийством. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Сегодня он попытался помириться с экс-супругой на улице и встал перед ней на колени, подарив цветы. В ответ женщина ударила его букетом по лицу. Тогда отвергнутый достал нож и накинулся на неё, а затем и на её мать, которая попыталась ему помешать. Обе женщины госпитализированы в тяжёлом состоянии.