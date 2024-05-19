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19 мая, 07:25

Пьяный бугай чуть не зарезал бывшую жену посреди улицы в Мытищах

SHOT: В Подмосковье мужчина прямо на улице напал с ножом на бывшую жену

В Подмосковье ссора между экс-супругами чуть не закончилась жестоким убийством. По данным SHOT, всё произошло в одном из скверов Мытищ, где 38-летний Дмитрий подкараулил свою бывшую. Пара начала громко ругаться, и в какой-то момент мужчина достал нож, дважды ударив ненавистную оппонентку.

Дмитрий, чуть не убивший свою бывшую жену в Мытищах. Фото © SHOT

Дмитрий, чуть не убивший свою бывшую жену в Мытищах. Фото © SHOT

Всё произошло на глазах у прохожих, они и вызвали скорую помощь. Девушку госпитализировали, она находится в реанимации, а её обидчика задержали. Дмитрий, как оказалось, ранее уже был судим за угрозу убийством. А вообще, подозреваемый увлекается спортом — любительским футболом и "турничками", но, выпив горячительного, не смог сдержать чувства.

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Ранее в Екатеринбурге мужчина прямо на улице зарезал бывшую супругу, хладнокровное убийство попало на видео. Известно, что 30-летняя Анна занималась лёгкой атлетикой и воспитывала девятилетнюю дочь. После расправы виновник решил "замолить" свои грехи в церкви.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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