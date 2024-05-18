Сошёл с ума от ревности: Убийцей красотки из Екатеринбурга оказался бывший муж

Предположительно, девушка Анна из Екатеринбурга погибла от рук своего бывшего супруга, который не смог принять, что его жена после развода начала новые отношения. У погибшей осталась 9-летняя дочь. Об этом пишет SHOT со ссылкой на ближнее окружение жертвы.

Первые минуты после убийства женщины в Екатеринбурге. Видео © Telegram / SHOT

Пара приняла решение расстаться уже давно, однако Сергей так и не смог смириться с уходом супруги. Разлука негативно сказалась на нём, он начал преследовать Анну, приходил к ней на работу в банк и разыгрывал там громкие драмы. Неадекват неоднократно избивал бывшую жену, а в прошлом году даже сломал ей нос.

Недавно до Сергея дошли новости, что Анна встречается с другим мужчиной. На этом моменте у него окончательно съехала крыша. Раздираемый злостью и ревностью, он пришёл к банку, где она работала, и дождался, когда она выйдет. Псих трижды ударил девушку ножом в грудь. Она скончалась от полученных ранений на руках у очевидцев. Убийца сам сдался полиции.

Погибшая Анна была очень хороша собой, она участвовала в местном конкурсе красоты, была кандидатом в мастера спорта по лёгкой атлетике; а по профессии она технолог-эксперт. Красавица называла своей жизненной целью дать достойное воспитание своей маленькой дочке.