Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 09:42

Россиянин хладнокровно убил девушку тремя ударами в сердце, её мама оцепенела у тела

В Екатеринбурге молодой человек зарезал знакомую девушку на глазах у прохожих

В Екатеринбурге парень с ножом жестоко убил молодую девушку прямо на улице в районе Уралмаш. Момент убийства попал на камеру. Видео публикует SHOT.

Жестокое убийство молодой девушки в Екатеринбурге. Видео © Telegram / SHOT

Сегодня в полдень на улице Победы неподалёку от ломбарда парень с ножом набросился на девушку. Сначала она просила злоумышленника отойти от неё. Тот отказался, выхватил нож и трижды ударил её в область груди. Местные старались помочь ей, зажимая порезы, из которых сочилась кровь. Пострадавшая скончалась до приезда врачей скорой помощи. На место преступления прибыла мать погибшей. В ужасе от произошедшего она не смогла сказать ни слова.

Жертва была сотрудницей банка и знала своего убийцу, который позже сам сдался полиции. Орудие убийства он выбросил, когда пустился наутёк.

В Москве пьяный мужчина пытался зарезать жену и сломал лопату о голову её сына
В Москве пьяный мужчина пытался зарезать жену и сломал лопату о голову её сына

Ранее в Москве подросток зарезал пожилую домохозяйку. 67-летняя женщина скончалась до того, как приехала бригада медиков. Между ними произошёл конфликт, после которого 16-летний юноша дождался, пока домработница зайдёт в ванну, где нанёс ей около 10 ударов ножом.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Владимир Озеров
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Только на Life
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров