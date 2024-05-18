Россиянин хладнокровно убил девушку тремя ударами в сердце, её мама оцепенела у тела

В Екатеринбурге парень с ножом жестоко убил молодую девушку прямо на улице в районе Уралмаш. Момент убийства попал на камеру. Видео публикует SHOT.

Жестокое убийство молодой девушки в Екатеринбурге. Видео © Telegram / SHOT

Сегодня в полдень на улице Победы неподалёку от ломбарда парень с ножом набросился на девушку. Сначала она просила злоумышленника отойти от неё. Тот отказался, выхватил нож и трижды ударил её в область груди. Местные старались помочь ей, зажимая порезы, из которых сочилась кровь. Пострадавшая скончалась до приезда врачей скорой помощи. На место преступления прибыла мать погибшей. В ужасе от произошедшего она не смогла сказать ни слова.

Жертва была сотрудницей банка и знала своего убийцу, который позже сам сдался полиции. Орудие убийства он выбросил, когда пустился наутёк.