Россиянин хладнокровно убил девушку тремя ударами в сердце, её мама оцепенела у тела
В Екатеринбурге молодой человек зарезал знакомую девушку на глазах у прохожих
В Екатеринбурге парень с ножом жестоко убил молодую девушку прямо на улице в районе Уралмаш. Момент убийства попал на камеру. Видео публикует SHOT.
Жестокое убийство молодой девушки в Екатеринбурге. Видео © Telegram / SHOT
Сегодня в полдень на улице Победы неподалёку от ломбарда парень с ножом набросился на девушку. Сначала она просила злоумышленника отойти от неё. Тот отказался, выхватил нож и трижды ударил её в область груди. Местные старались помочь ей, зажимая порезы, из которых сочилась кровь. Пострадавшая скончалась до приезда врачей скорой помощи. На место преступления прибыла мать погибшей. В ужасе от произошедшего она не смогла сказать ни слова.
Жертва была сотрудницей банка и знала своего убийцу, который позже сам сдался полиции. Орудие убийства он выбросил, когда пустился наутёк.
Ранее в Москве подросток зарезал пожилую домохозяйку. 67-летняя женщина скончалась до того, как приехала бригада медиков. Между ними произошёл конфликт, после которого 16-летний юноша дождался, пока домработница зайдёт в ванну, где нанёс ей около 10 ударов ножом.
Telegram / SHOT