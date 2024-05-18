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17 мая, 21:02

Подросток зарезал пожилую домработницу в Новой Москве

Подросток зарезал пожилую домработницу в Новой Москве. Обложка © Telegram / Столичный СК

Подросток зарезал пожилую домработницу в Новой Москве. Обложка © Telegram / Столичный СК

Вооружённый ножом 16-летний подросток жестоко расправился над пожилой домохозяйкой в Новой Москве. Юноша нанёс пенсионерке множественные ранения, от которых 67-летняя женщина скончалась до приезда скорой. Возбуждено уголовное дело, сообщили в столичном СК.

Трагедия произошла 17 мая в поселении Первомайском. Убийству предшествовал словесный конфликт между юношей и его будущей жертвой, уточнили правоохранители. По данным Mash, подросток дождался, пока домработница зайдёт в ванную, после чего ударил её более десяти раз.

"По подозрению в указанном преступлении задержан 16-летний молодой человек, который пояснил, что в ходе конфликта нанёс множественные удары ножом домработнице, которая от полученных повреждений скончалась на месте происшествия", — уточнили в СК.

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Днём ранее в центре Москвы произошла ещё одна поножовщина, в результате которой скончался мужчина. Его тело с ранениями шеи нашли прохожие. Убийцу поймали по горячим следам.

Илья Пушкарев
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