Подросток зарезал пожилую домработницу в Новой Москве

Вооружённый ножом 16-летний подросток жестоко расправился над пожилой домохозяйкой в Новой Москве. Юноша нанёс пенсионерке множественные ранения, от которых 67-летняя женщина скончалась до приезда скорой. Возбуждено уголовное дело, сообщили в столичном СК.

Трагедия произошла 17 мая в поселении Первомайском. Убийству предшествовал словесный конфликт между юношей и его будущей жертвой, уточнили правоохранители. По данным Mash, подросток дождался, пока домработница зайдёт в ванную, после чего ударил её более десяти раз.