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16 мая, 14:09

Тело мужчины с ножевым ранением на шее обнаружили во дворе дома в центре Москвы

Место убийства на ул. Николоямская. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Место убийства на ул. Николоямская. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Во дворе дома в центре Москвы обнаружили тело мужчины с ножевым ранением. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Тело мужчины 1991 года рождения с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения шеи обнаружено около жилого дома на улице Николоямская", — уточнили в ведомстве.

В настоящее время на месте работают специалисты. Назначен ряд судебных экспертиз, среди которых дактилоскопические, судебно-медицинские. Также допрашиваются свидетели.

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Александра Мышляева
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