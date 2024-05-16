Тело мужчины с ножевым ранением на шее обнаружили во дворе дома в центре Москвы
Место убийства на ул. Николоямская. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Во дворе дома в центре Москвы обнаружили тело мужчины с ножевым ранением. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Тело мужчины 1991 года рождения с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения шеи обнаружено около жилого дома на улице Николоямская", — уточнили в ведомстве.
В настоящее время на месте работают специалисты. Назначен ряд судебных экспертиз, среди которых дактилоскопические, судебно-медицинские. Также допрашиваются свидетели.
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