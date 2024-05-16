Тело мужчины с ножевым ранением на шее обнаружили во дворе дома в центре Москвы

"Тело мужчины 1991 года рождения с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения шеи обнаружено около жилого дома на улице Николоямская", — уточнили в ведомстве.

Ранее Life.ru сообщал, что в Псковской области девушка убила своего парня кухонным ножом, застав с любовницей в постели. А когда поняла, что натворила, сдалась в полицию. Выяснилось, что ревнивую женщину уже судили, в том числе у неё был условный срок за грабёж.