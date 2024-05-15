Убила кухонным ножом: Доярка расправилась с парнем, застав его в постели с любовницей

В Псковской области девушка застала своего парня с любовницей в постели и убила его кухонным ножом. А когда поняла, что натворила, сдалась в полицию, сообщает SHOT.

Выяснилось, что минувшей ночью доярка местного сельхозпредприятия по имени Олеся внезапно вернулась в свой дом в посёлке Бежаницы и застала своего возлюбленного — 42-летнего Игоря — в постели с брюнеткой. В ярости женщина побежала на кухню, схватила кухонный нож, вернулась в спальню и воткнула его в грудь мужчины. Любовное ложе залилось кровью. Любовница испугалась, что оппонентка прикончит и её, но та вовремя опомнилась.

Любовница убитого мужчины. Фото © SHOT

Доярка в ужасе от содеянного позвонила в полицию и сообщила о преступлении. Прибывшие на место медики спасти мужчину не смогли. Злоумышленницу задержали. Оказалось, что ранее Олесю уже судили, в том числе у неё был условный срок за грабёж.