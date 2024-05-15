Убила кухонным ножом: Доярка расправилась с парнем, застав его в постели с любовницей
Под Псковом девушка застала парня с любовницей и убила его ударом ножа в грудь
В Псковской области девушка застала своего парня с любовницей в постели и убила его кухонным ножом. А когда поняла, что натворила, сдалась в полицию, сообщает SHOT.
Выяснилось, что минувшей ночью доярка местного сельхозпредприятия по имени Олеся внезапно вернулась в свой дом в посёлке Бежаницы и застала своего возлюбленного — 42-летнего Игоря — в постели с брюнеткой. В ярости женщина побежала на кухню, схватила кухонный нож, вернулась в спальню и воткнула его в грудь мужчины. Любовное ложе залилось кровью. Любовница испугалась, что оппонентка прикончит и её, но та вовремя опомнилась.
Любовница убитого мужчины. Фото © SHOT
Доярка в ужасе от содеянного позвонила в полицию и сообщила о преступлении. Прибывшие на место медики спасти мужчину не смогли. Злоумышленницу задержали. Оказалось, что ранее Олесю уже судили, в том числе у неё был условный срок за грабёж.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Оренбурге полицейский расстрелял свою замужнюю любовницу. На такой шаг он пошёл из-за отказа возлюбленной бросить своего мужа и двух детей ради него. После содеянного сотрудник правоохранительных органов покончил с собой.
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