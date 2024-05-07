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7 мая, 18:03

Зверски убившего бывшую жену-россиянку и её дочь в Турции мужчину поймали в Германии

В Германии задержан мужчина, убивший россиянку и её дочь в турецком Бодруме

Андрей Куслевич, подозреваемый в убийстве россиянок в Турции. Обложка © Telegram / SHOT

Андрей Куслевич, подозреваемый в убийстве россиянок в Турции. Обложка © Telegram / SHOT

В Германии задержан Андрей Куслевич, подозреваемый в двойном убийстве россиянки Ирины Двизовой и её дочери Даяны в турецком городе Бодруме в ноябре 2023 года. Как сообщает Kent TV, 47-летнего мужчину заметили правоохранители во время пограничного контроля в автобусе, который направлялся из Праги в Мюнхен.

Подозреваемый в убийстве двух россиянок в Турции Андрей Куслевич неоднократно избивал экс-жену. Видео © SHOT

"Гражданин Литвы, который с тех пор находился в бегах, был задержан. Дело будет рассматриваться в Нюрнберге", — говорится в сообщении.

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Напомним, страшная история произошла в конце ноября прошлого года. Тела 42-летней Ирины и её 15-летней дочери Даяны были обнаружены завёрнутыми в ткань в сельской местности пригорода турецкого Бодрума — их убили из огнестрельного оружия. Полиция начала подозревать экс-супруга женщины — гражданина Литвы Андрея Куслевича. После убийства он скрылся вместе с совместным с Ириной сыном. При этом, где сейчас ребёнок, неизвестно.

В 2016 году Куслевич работал телохранителем у олигарха из Монако. Он вскрыл сейф работодателя и украл драгоценности, однако попался в аэропорту Москвы. После задержания мужчине удалось сбежать из-под стражи, когда его должны были доставить в СИЗО из Бабушкинского суда столицы. В РФ ему грозило до четырёх лет заключения. Куслевич находился в розыске по уголовной статье "Побег из-под ареста".

Никита Осипов
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