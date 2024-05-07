Зверски убившего бывшую жену-россиянку и её дочь в Турции мужчину поймали в Германии

В Германии задержан Андрей Куслевич, подозреваемый в двойном убийстве россиянки Ирины Двизовой и её дочери Даяны в турецком городе Бодруме в ноябре 2023 года. Как сообщает Kent TV, 47-летнего мужчину заметили правоохранители во время пограничного контроля в автобусе, который направлялся из Праги в Мюнхен.

Подозреваемый в убийстве двух россиянок в Турции Андрей Куслевич неоднократно избивал экс-жену. Видео © SHOT

"Гражданин Литвы, который с тех пор находился в бегах, был задержан. Дело будет рассматриваться в Нюрнберге", — говорится в сообщении.

Напомним, страшная история произошла в конце ноября прошлого года. Тела 42-летней Ирины и её 15-летней дочери Даяны были обнаружены завёрнутыми в ткань в сельской местности пригорода турецкого Бодрума — их убили из огнестрельного оружия. Полиция начала подозревать экс-супруга женщины — гражданина Литвы Андрея Куслевича. После убийства он скрылся вместе с совместным с Ириной сыном. При этом, где сейчас ребёнок, неизвестно.