В Оренбурге полицейский застрелил любовницу за отказ бросить мужа ради него

В Оренбурге полицейский расстрелял свою замужнюю любовницу, которая отказалась ради него бросать своего мужа и двух детей. После этого сотрудник правоохранительных органов покончил с собой, пишет Mash.

Полицейский из Оренбурга, убивший любовницу. Фото © Telegram / Mash

По информации телеграм-канала, обнажённые тела 30-летнего Азамата и 36-летней Ирины нашли утром 22 марта в автомобиле около кладбища посёлка Первомайский. Мужчина был младшим лейтенантом полиции, а женщина работала учительницей в школе.

Согласно одной из версий, полицейский рассчитывал, что его возлюбленная уйдёт от мужа и будет жить с ним. Однако она не захотела этого сделать, из-за чего позднее и начался конфликт. Мужчина достал табельное оружие и выстрелил в любовницу несколько раз. А затем, осознав, что совершил, — покончил с собой. Полицейские приехали обыскать квартиру стрелявшего, однако его отец не захотел открывать дверь. В итоге родственника забрали на допрос.