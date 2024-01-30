Россиянин расстрелял, изрезал ножом и избил бывшую за "неправильное" воспитание ребёнка В Подмосковье мужчина пытался убить экс-жену из-за спора о воспитании ребёнка 30 января, 15:45 В Подмосковье мужчина чуть не убил бывшую жену. Обложка © Обложка © Shutterstock

В подмосковном Ногинске 56-летний мужчина едва не убил свою бывшую жену сначала из револьвера, а потом ножом, не согласившись с её методами воспитания их общего ребёнка. Об этом рассказали в региональном СУ СК.

"28 января 2024 года ночью бывший супруг пришёл в квартиру потерпевшей, где у них на почве разногласия в воспитании общего ребёнка возникла ссора, в ходе которой подозреваемый сначала избил женщину, а затем нанёс ей раны ножом по различным частям тела и совершил в неё несколько выстрелов из револьвера", — уточнили в ведомстве.

По данным SHOT, мужчина успел сделать два выстрела из револьвера, но оба раза не попал в 49-летнюю женщину. Тогда он схватил кухонный нож и попытался зарезать экс-возлюбленную. Пострадавшая сумела выбежать из квартиры вместе с ребёнком, она добралась до ближайшей больницы, где врачи вызвали полицию.

У женщины зафиксированы резаные раны, ушибы и ссадины лица. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Мужчине грозит десять лет тюрьмы. Он уже был судим за причинение лёгкого вреда здоровью и угрозу расправой.

Ранее сообщалось, что житель Ленинградской области убил свою девушку, сообщил об этом её бывшему и пытался покончить с собой. Экс-возлюбленный решил проверить странное сообщение об убийстве и поехать навестить девушку. В квартире он нашёл её тело.

Авторы Татьяна Миссуми