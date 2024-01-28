Может похитить детей: Россиянка живёт в страхе после выхода на свободу работавшего в полиции экс-мужа

Бывшему полицейскому, издевавшемуся над семьёй, дали условный срок за избиение сыновей и жены. Экс-супруга мужчины, которая сбежала от него из-за побоев, опасается, что тот попытается похитить сыновей, сообщает SHOT.

Бывшая жена Умара Татриева Анна, которая сбежала от него из-за побоев, опасается, что тот попытается похитить сыновей. Видео © Telegram / SHOT

Как пишет телеграм-канал, Умар Татриев познакомился с Анной, когда учился в университете МВД в Петербурге. После учёбы пара сыграла свадьбу и переехала на родину мужа — в Ингушетию, а затем перебралась в Уфу, где Татриев устроился работать в полицию.

Умар Татриев с детьми. Фото © Telegram / SHOT

Бывшая супруга рассказала, что проблемы в семье начались, когда она забеременела первым сыном: как-то женщина попросила мужа вести машину аккуратнее и в ответ получила удар в лицо. С появлением второго малыша агрессии стали подвергаться и дети. Экс-жена уверяет, что ей с детьми буквально пришлось сбежать из плена Татриева. После заявления в полицию мужчину отстранили от должности, а суд посчитал его виновным в истязании, угрозе убийством и неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

"Мы прятались под машинами. Вот не поверите, мы прятались под днищем машин, в снегу, чтобы нас не нашли, пока мы смогли спрятаться, доехать до кризисного центра. Очень устали дети, хочется уже спокойной жизни", — рассказала Анна.

По словам одного из детей, отец говорил, что "убьёт маму и найдёт новую". При этом он стоял, держа за спиной нож.

Умар Татриев с семьёй. Фото © Telegram / SHOT

Экс-полицейского отправили в колонию сроком на три года восемь месяцев, однако адвокат смог обжаловать это решение — приговор заменили на условный. Пострадавшая жена совершенно не ожидала такого исхода событий, теперь она боится, что муж, оказавшись на воле, продолжит преследовать семейство и попытается похитить мальчиков.