Отчим-изверг пытал сыновей пассии электрошокером и схлопотал уголовку

СК возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Петропавловска-Камчатского. Мужчина обвиняется в издевательствах над двумя мальчиками девяти и десяти лет — сыновьями своей сожительницы. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Задержанный отчим-изверг. Фото © t.me / СУ СК России по Камчатскому краю

По данным правоохранителей, на протяжении нескольких месяцев жестокий отчим "в воспитательных целях" причинял детям физические и психические страдания. Он лишал ребят еды, пытал электрошокером, наносил побои руками, ногами и плёткой, а также заставлял братьев драться друг с другом. Непослушание наказывалось сном на полу и запиранием на балконе.

"О противоправном поведении мужчины в правоохранительные органы сообщила бабушка детей. В настоящее время фигурант задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Дети из семьи изъяты", — сказано в сообщении.