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19 января, 01:26

Отчим-изверг пытал сыновей пассии электрошокером и схлопотал уголовку

Житель Камчатки истязал пасынков ради "воспитания" и стал фигурантом дела

СК возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Петропавловска-Камчатского. Мужчина обвиняется в издевательствах над двумя мальчиками девяти и десяти лет — сыновьями своей сожительницы. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Задержанный отчим-изверг. Фото © t.me / СУ СК России по Камчатскому краю

Задержанный отчим-изверг. Фото © t.me / СУ СК России по Камчатскому краю

По данным правоохранителей, на протяжении нескольких месяцев жестокий отчим "в воспитательных целях" причинял детям физические и психические страдания. Он лишал ребят еды, пытал электрошокером, наносил побои руками, ногами и плёткой, а также заставлял братьев драться друг с другом. Непослушание наказывалось сном на полу и запиранием на балконе.

"О противоправном поведении мужчины в правоохранительные органы сообщила бабушка детей. В настоящее время фигурант задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Дети из семьи изъяты", — сказано в сообщении.

Спрятал тело около дома: Пьяный отчим изнасиловал юную падчерицу, а затем убил её мать
Спрятал тело около дома: Пьяный отчим изнасиловал юную падчерицу, а затем убил её мать

Драма недавно развернулась и в Москве, где 22-летний парень был изнасилован пьяным отцом своей подруги. Мужчина предложил бойфренду дочки выпить, после чего надругался, воспользовавшись беспомощным состоянием жертвы.

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Freepik / freepik

Илья Пушкарев
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