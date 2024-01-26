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26 января, 08:42

Житель Ленобласти убил свою девушку, сообщил об этом её бывшему и пытался покончить с собой

Под Петербургом мужчина убил свою девушку и сообщил об этом её бывшему мужу

Василий, предположительно, убивший Маргариту в Ленобласти. Обложка © "Mash на Мойке"

Василий, предположительно, убивший Маргариту в Ленобласти. Обложка © "Mash на Мойке"

В Ленинградской области следователи расследуют убийство девушки. Как пишет "Mash на Мойке", жизни лишилась 24-летняя Маргарита из посёлка Янино. Предположительно, её убил возлюбленный.

Накануне 35-летний Дмитрий — экс-супруг убитой — получил странное сообщение, в котором говорилось, что девушка мертва. Мужчина решил лично проверить слова неизвестного и поехал домой к бывшей жене, где нашёл её тело. Оказалось, что с недавних пор та жила с 34-летним Василием. Правоохранители ринулись к нему домой. Как выяснилось, Василий пытался покончить с собой.

Спасатели вскрыли квартиру, мужчину доставили в больницу. На данный момент он не подлежит допросу.

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Напомним, недавно в Воронеже разобрались в жестоком убийстве 17-летней девушки, изуродованное тело которой нашли возле мусорных баков 22 января. В преступлении заподозрили 28-летнего треш-стримера Марка Попова, недавно ставшего Салманом Азиевым. В день убийства он сам рассказал друзьям о содеянном, сообщив о планах уехать в Дагестан. Парня уже задержали.

Матвей Константинов
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