Житель Ленобласти убил свою девушку, сообщил об этом её бывшему и пытался покончить с собой

В Ленинградской области следователи расследуют убийство девушки. Как пишет "Mash на Мойке" , жизни лишилась 24-летняя Маргарита из посёлка Янино. Предположительно, её убил возлюбленный.

Накануне 35-летний Дмитрий — экс-супруг убитой — получил странное сообщение, в котором говорилось, что девушка мертва. Мужчина решил лично проверить слова неизвестного и поехал домой к бывшей жене, где нашёл её тело. Оказалось, что с недавних пор та жила с 34-летним Василием. Правоохранители ринулись к нему домой. Как выяснилось, Василий пытался покончить с собой.