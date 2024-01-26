Житель Ленобласти убил свою девушку, сообщил об этом её бывшему и пытался покончить с собой
Под Петербургом мужчина убил свою девушку и сообщил об этом её бывшему мужу
Василий, предположительно, убивший Маргариту в Ленобласти. Обложка © "Mash на Мойке"
В Ленинградской области следователи расследуют убийство девушки. Как пишет "Mash на Мойке", жизни лишилась 24-летняя Маргарита из посёлка Янино. Предположительно, её убил возлюбленный.
Накануне 35-летний Дмитрий — экс-супруг убитой — получил странное сообщение, в котором говорилось, что девушка мертва. Мужчина решил лично проверить слова неизвестного и поехал домой к бывшей жене, где нашёл её тело. Оказалось, что с недавних пор та жила с 34-летним Василием. Правоохранители ринулись к нему домой. Как выяснилось, Василий пытался покончить с собой.
Спасатели вскрыли квартиру, мужчину доставили в больницу. На данный момент он не подлежит допросу.
Напомним, недавно в Воронеже разобрались в жестоком убийстве 17-летней девушки, изуродованное тело которой нашли возле мусорных баков 22 января. В преступлении заподозрили 28-летнего треш-стримера Марка Попова, недавно ставшего Салманом Азиевым. В день убийства он сам рассказал друзьям о содеянном, сообщив о планах уехать в Дагестан. Парня уже задержали.