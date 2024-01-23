Стала известна причина драки в Сочи, в которой погиб игрок КВН

Игрок КВН, который погиб в результате драки на фестивале клуба в Сочи, был избит из-за оскорблений матери. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации канала, конфликт между 31-летним участником клуба КВН "Южная столица" Амираном Геворкяном и 32-летним уроженцем Дагестана Артуром Расуловым начался в баре "Лайнер", который находится в отеле "Жемчужина". Примечательно, что оба участника инцидента до этого сидели за одним столом и выпивали. По словам друзей Расулова, Геворкян оскорбил его мать, что и стало причиной потасовки. Охрана вывела мужчин на улицу, где юмористы продолжили выяснять отношения. Во время драки Расулов нанёс оппоненту несколько ударов в область головы, причинив серьёзные травмы. От полученных ранений пострадавший скончался.

Оказалось, что Расулов, как и погибший, является игроком Клуба весёлых и находчивых. Он входит в состав команды "Лахмаджу", которая не принимала участие в фестивале, а просто ходила по тусовкам.