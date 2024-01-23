Игрока КВН убили во время фестиваля в Сочи

Бывшего участника команды КВН "Южная столица" 31-летнего Амирана Геворкяна убили во время фестиваля в Сочи. Он подрался с 32-летним уроженцем Дагестана Артуром Расуловым, в результате чего впал в кому. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации канала, инцидент произошёл в четверг, 18 января, у гостиницы "Жемчужина". Между мужчинами завязалась потасовка, в ходе которой Расулов кинул юмориста на лестницу. Геворкян получил серьёзную травму головы, его госпитализировали. У пострадавшего выявили перелом свода и основания черепа, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжёлой степени, а также эпидуральные гематомы. Игрок КВН впал в кому. Спустя несколько дней он скончался, так и не придя в сознание.

Примечательно, что люди, присутствовавшие при инциденте, изначально сообщали о падении юмориста с высоты двух метров, тогда как о драке стало известно позднее. В настоящее время правоохранительные органы разыскивают Артура Расулова.