Задержан треш-стример, жестоко убивший 17-летнюю девушку в Воронеже

Как стало известно ранее, треш-стример 28-летний Марк Попов, недавно сменивший имя на Салман Азиев, во время убийства мог находиться под воздействием наркотиков. Он весь в крови бегал босиком по городу, чем изрядно напугал местных жителей.

Напомним, в Воронеже жестоко убили 17-летнюю девушку, её изуродованное тело нашли 22 января возле мусорных баков. На ногах и голове жертвы были пакеты, само тело было сложено пополам, связано верёвкой и лежало в большой хозяйственной сумке. В убийстве заподозрили 28-летнего треш-стримера Марка Попова. В день убийства он сам позвонил друзьям и рассказал о содеянном, а также сообщил о планах спрятать труп и уехать в Дагестан.