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22 января, 17:11

В Воронеже жестоко убили 17-летнюю девушку и выбросили тело на мусорку

SHOT: В Воронеже убили 17-летнюю девушку и выбросили тело в сумке на мусорку

Убитая в Воронеже 17-летняя девушка. Обложка © Telegram / SHOT

Убитая в Воронеже 17-летняя девушка. Обложка © Telegram / SHOT

В Воронеже жестоко убили 17-летнюю девушку, её изуродованное тело нашли в понедельник, 22 января, примерно в четыре утра возле мусорных баков. Как сообщает SHOT, на ногах и голове жертвы были пакеты, само тело было сложено пополам, связано верёвкой и лежало в большой хозяйственной сумке.

Мусорка, где нашли убитую в Воронеже 17-летнюю девушку. Фото © Telegram / СУ СК РФ по Воронежской области

Мусорка, где нашли убитую в Воронеже 17-летнюю девушку. Фото © Telegram / СУ СК РФ по Воронежской области

По данным телеграм-канала, убитую звали Ангелина Г. Она приехала в Воронеж из Новомосковска Тульской области. Следователи выяснили, что с девушкой расправились на съёмной квартире, после чего от тела избавились. На месте происшествия правоохранители обнаружили замытые следы крови и паспорт жертвы.

По подозрению в убийстве разыскивается 28-летний Марк П. из Мичуринска Тамбовской области. Сейчас выясняется, что связывало предполагаемого убийцу и его жертву и какие были мотивы преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" — виновному грозит 15 лет колонии.

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Ранее Лайф писал, что жителя Кемеровской области обвинили в убийстве 18-летней девушки, которая числилась пропавшей без вести. Злоумышленник закопал тело жертвы в снег.

Никита Осипов
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