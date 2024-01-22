В Воронеже жестоко убили 17-летнюю девушку и выбросили тело на мусорку

В Воронеже жестоко убили 17-летнюю девушку, её изуродованное тело нашли в понедельник, 22 января, примерно в четыре утра возле мусорных баков. Как сообщает SHOT, на ногах и голове жертвы были пакеты, само тело было сложено пополам, связано верёвкой и лежало в большой хозяйственной сумке.

Мусорка, где нашли убитую в Воронеже 17-летнюю девушку. Фото © Telegram / СУ СК РФ по Воронежской области

По данным телеграм-канала, убитую звали Ангелина Г. Она приехала в Воронеж из Новомосковска Тульской области. Следователи выяснили, что с девушкой расправились на съёмной квартире, после чего от тела избавились. На месте происшествия правоохранители обнаружили замытые следы крови и паспорт жертвы.

По подозрению в убийстве разыскивается 28-летний Марк П. из Мичуринска Тамбовской области. Сейчас выясняется, что связывало предполагаемого убийцу и его жертву и какие были мотивы преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" — виновному грозит 15 лет колонии.