Пропавшую перед Новым годом 18-летнюю девушку из Кузбасса нашли убитой в "могиле" из снега

Жителя города Мыски Кемеровской области обвинили в убийстве 18-летней девушки, которая числилась пропавшей без вести. Перед Новым годом, 30 декабря, Кристина А. ушла из дома и не вернулась. Поиски девушки велись сразу в нескольких регионах России, поскольку родные надеялись, что она могла уехать.

"Установлено, что безвестное исчезновение потерпевшей связано с совершением в отношении неё убийства, к которому причастен 35-летний местный житель", — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Кемеровской области.

По версии следствия, 30 декабря Кристина подвозила на машине 35-летнего мужчину. По ходу дороги "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений" он накинул на шею девушки ремень безопасности и задушил её. После убийства злоумышленник закопал тело жертвы в снег. Оперативникам удалось установить личность преступника и задержать его. На допросе он признал свою вину и показал "могилу".

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.